Мурманск, 9 ноября, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Правительство Мурманской области готовит ответ на планы федерального центра перейти от исторического принципа распределения квот на вылов краба к аукционам. Как заявил накануне журналистам министр сельского и рыбного хозяйства региона Андрей Иванов, ответ будет жестким.

Уинслоу Хомер. Ловля крабов. 1883

«Мы за исторический принцип. Сейчас уже финишная прямая, понятно, что курс идёт на аукционы. Сейчас будет нормальное, сильное, может, даже агрессивное заявление в пользу наших рыбаков. Это будет заявление губернатора», — сказал министр.

По его словам, аукционы станут крахом для всей рыбной отрасли, учитывая то, что перед рыбаками есть долговые обязательства в связи со строительством новых судов и фабрик. Этого требовало правительство в рамках идеи о выделении квот на добычу водных ресурсов под новые суда.

«Судовладельцы уже заложились с потрохами, на кредитные линии присели, по рукам и ногам повязаны, а им теперь говорят, что надо ещё денежку на аукционы. Ситуация до маразма доведена», — сказал Андрей Иванов.

По словам генерального директора ЗАО «Мурмансельдь» Юрия Задворного, после введения аукционов рыбопромысловикам придется отказаться от всех своих планов.

«Наступает эффект домино. Это грозит тем, что верфь будет вынуждена отказаться от заказов стали, поставки другого оборудования. Банки обязаны будут пересмотреть условия кредитования. Или сократить период кредитования, или поднять ставку, или, самое худшее, потребовать возврата кредита», — цитирует Задворного ГТРК Мурман.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ, решение о введении крабовых аукционов уже принято, соответствующий законопроект разработан, только сделано это без общественных обсуждений и согласований с рыбодобывающими регионами. Главным лоббистом, продвигающим в правительстве РФ аукционный принцип распределения квот, остается «Русская рыбопромышленная компания» (РРМК).

По неподтвержденной информации, правительство рассматривало предложение перевести на аукционы от 30% до 50% квот.

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