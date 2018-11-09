Москва, 9 ноября, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Передача полномочий по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами от Минстроя к Минприроды России позволит эффективно провести реализацию «мусорной реформы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

«Это повлияет только одним образом: что есть теперь ведомство, которое полностью отвечает за реализацию так называемой «мусорной реформы» или реформы обращения с отходами. Это Министерство природы России», — заявил Бурматов.

Принятое решение позволит избежать дублирования функций разных министерств и исключить ситуации с перекладыванием ответственности, говорит парламентарий.

«Все остальные конструкции — это формат «у семи нянек дитя без глазу». Потому что когда одно ведомство отвечает за одно, другое — за другое, эти зоны ответственности пересечены, очень серьёзно друг на друга накладываются. Даже наш комитет сталкивался с тем, что спросить бывает не с кого, и мы вынуждены вызывать на ковёр в Госдуму, исполняя функцию парламентского контроля, сразу представителей нескольких ведомств, которые друг на друга перекладывают ответственность за те или иные вопросы», — подчеркнула он.

По его словам, теперь эта проблема останется в прошлом: нынешний глава Минприроды Дмитрий Кобылкин абсолютно компетентный и сможет эффективно взять процесс в свои руки.

Однако не стоит рассчитывать на то, что передача полномочий как-то повлияет на споры о строительстве мусоросжигающих заводов, предостерёг депутат.

«Мусоросжигающие заводы не имеют к этому никакого отношения, никак не повлияет. Компетенция по мусоросжигательным заводам — это компетенция регионов. И регионы должны сейчас по закону согласовывать с гражданами планы по строительству мусоросжигающих заводов, полигонов, мусоросортировочных станций, линий по вывозу мусора, переработке и так далее», — пояснил парламентарий.

«Мы им записали это как обязанность — порядок согласования и проведения публичных общественных слушаний есть. Ни один из регионов пока делать этого не начал. Поэтому эти вопросы по мусоросжигающим заводам надо задавать губернаторам. Именно они сейчас должны выходить вместе с мэрами городов к гражданам и обсуждать вместе перспективы», — добавил он.

Правительство РФ перераспределило полномочия федеральных органов власти в сфере обращения с отходами производства и потребления. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.