Волгоград, 9 ноября, 2018, 12:02 — ИА Регнум. На волгоградском металлургическом комбинате «Красный Октябрь» остановлено производство. Это было сделано по решению руководства вечером 8 ноября в связи с признанием завода банкротом.

(сс) Alexxx1979 Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь»

По данным местных СМИ, 9 ноября сотрудники предприятия вышли на работу, сейчас они наводят порядок на своих рабочих местах и ждут встречи с губернатором Андреем Бочаровым. Когда производство восстановится, неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что 8 ноября Арбитражный суд Волгоградской области признал предприятие, которое является одним из крупнейших производителей нержавеющей стали в России, банкротом. Задолженность завода по налогам составляет 130 млн рублей. Вечером с назначенным конкурсным управляющим встретился губернатор Андрей Бочаров, который заявил, что у комбината есть все шансы вновь стать эффективным предприятием. Какие именно меры нужно предпринять для этого, губернатор обсудит с сотрудниками предприятия.

Металлургический комбинат «Красный Октябрь» — один из крупнейших производителей нержавеющей стали в России. Завод был основан в 1897 году. Сейчас им владеет швейцарская компания Red October International. Владелец завода Дмитрий Герасименко находится в розыске в связи с обвинениями в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении.