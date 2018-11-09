Ногинск, Московская область, 9 ноября, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Ссору со стрельбой устроил в колледже Ногинска 27-летний молодой человек, не имеющий отношения к данному учебному заведению, сообщает 9 ноября пресс-служба подмосковного главного управления МВД. Инцидент произошел накануне.

Usar.army.mil Стрельба из пневматического пистолета

Также сообщается, что мужчина, не являющийся учащимся колледжа, сделал попытку пройти на территорию учебного заведения, однако был остановлен охранником, с которым у него произошел конфликт. В результате посетитель произвел один выстрел, — как предполагается, из пневматического оружия.

Подозреваемый сразу был задержан и доставлен в отдел полиции, пострадавших в результате инцидента нет.

Отметим, 17 октября в Керченском политехническом колледже один из учащихся устроил стрельбу со взрывом, в результате которой погиб 21 человек.