Москва, 9 ноября, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Причиной добровольного отзыва более 1,1 тыс. автомобилей Mercedes-Benz в России стали неполадки с язычком ремня безопасности на крайних задних сидениях. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

The Car Spy Mercedes Benz SLS AMG. Задние сидения и язычок ремня безопасности

Отмечается, что у 1152 автомобилей Mercedes-Benz GLC, выпущенных с апреля по июль 2018 года, указанный язычок может попасть в пространство между облицовкой и стойкой и задней боковой облицовкой. Для решения проблемы техники установят в облицовки стоек дополнительный буферный элемент.

Еще 14 проданных с октября 2017 по апрель 2018 года машин Mercedes-Benz CLS и Mercedes-Benz E-Class отзываются по причине неполадок с калибровкой системы классификации пассажира для переднего пассажирского сиденья. Для этих авто предусмотрена замена подушки безопасности сиденья переднего пассажира.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября стало известно, что официальный дилер Audi в России отзывает около 6,7 тыс. автомобилей A4, А5, А6, Q6, проданных за пять лет с 2012 по 2017 год. Отмечалось, что отзыв связан с возможным попаданием воды в некоторые электронные компоненты.

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