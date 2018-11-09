Москва, 9 ноября, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил федеральным ведомствам провести инвентаризацию находящихся в их ведении ликвидируемых и реорганизуемых федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), сообщает 9 ноября официальный сайт правительства России.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

«Федеральным органам исполнительной власти провести инвентаризацию подведомственных федеральных государственных унитарных предприятий, подлежащих ликвидации либо реорганизации с принятием соответствующего федерального закона», — говорится в перечне поручений правительства.

Перечни ликвидируемых и реорганизуемых ФГУП с расчетами затрат на такие мероприятия и с указанием состава недвижимости следует направлять в ФАС и Минэкономразвития до 5 декабря.

Глава правительства также поручил ФАС и МЭР с участием госкомпаний и госкорпораций до 5 декабря провести инвентаризацию своих унитарных предприятий и подготовить перечень подлежащих реорганизации, а также ликвидации.

Кроме этого, премьер-министр России поручил губернаторам совместно с муниципалитетами также до 5 декабря провести инвентаризацию ликвидируемых и реорганизуемых федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в их ведении, и перечни таких предприятий также отправить в ФАС и Минэкономразвития до 5 декабря.

Помимо всего вышеуказанного, премьер-министр поручил Минэкономразвития, Минфину и ФАС до 1 февраля 2019 года подготовить и внести в правительство сводный план мероприятий, которые направлены на сокращение количества МУПов и ГУПов. ФАС также необходимо представлять ежемесячно в правительство информацию о ходе исполнения поручений президента и правительства по вопросу установления законодательного запрета деятельности ГУПов и МУПов на конкурентных рынках.