Москва, 9 ноября, 2018, 10:45 — ИА Регнум. На 55-м году жизни в России скончался актёр Николай Румянцев, известный по ролям в юмористическом киножурнале «Ералаш». Об этом сообщает информационное агентство «Национальная служба новостей» (НСН).

Robert Couse-Baker Траурная свеча

«8 ноября скончался … Н. Румянцев, — передает вещатель. — Ему было 54 года».

О причинах смерти актера, а также где произошла трагедия, не сообщается. Дата и место похорон неизвестны.

Напомним, что Румянцев снимался в юмористическом киножурнале «Ералаш», а также в фильмах «Прилетал марсианин в осеннюю ночь» и «Весенняя олимпиада, или Начальник хора».

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