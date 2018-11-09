Ушел из жизни актер Николай Румянцев
Москва, 9 ноября, 2018, 10:45 — ИА Регнум. На 55-м году жизни в России скончался актёр Николай Румянцев, известный по ролям в юмористическом киножурнале «Ералаш». Об этом сообщает информационное агентство «Национальная служба новостей» (НСН).
Robert Couse-Baker
Траурная свеча
«8 ноября скончался … Н. Румянцев, — передает вещатель. — Ему было 54 года».
О причинах смерти актера, а также где произошла трагедия, не сообщается. Дата и место похорон неизвестны.
Напомним, что Румянцев снимался в юмористическом киножурнале «Ералаш», а также в фильмах «Прилетал марсианин в осеннюю ночь» и «Весенняя олимпиада, или Начальник хора».
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