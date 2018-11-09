Москва, 9 ноября, 2018, 10:43 — ИА Регнум. В России за неделю (с 30 октября по 6 ноября) потребительские цены выросли на 0,1%, с начала ноября — также на 0,1%. За январь — октябрь 2018 года инфляция составила 3%, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

За неделю цены на бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо — на 0,3%. Из продуктов питания подорожало пшено на 2,6%, сахар-песок — на 1,5%, мясо кур — на 0,9%, яйца, хлеб пшеничный, гречка и соль — на 0,5%, сметана, мука — на 0,3%.

Цены на сосиски, сардельки, рыбу мороженую, молоко, творог жирный, хлеб ржаной, макаронные изделия, вермишель и рис выросли на 0,2%. Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%. При этом цены на яблоки и морковь снизились на 0,9%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года рост потребительских цен в России составил 0,3%, в феврале — 0,2%, в марте — 0,3%, в апреле и мае — 0,4%. В августе инфляция достигла 0%, а в сентябре ускорилась до 0,2%. В октябре рост цен продолжился, инфляция составила 0,4%.

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