Грозный, 9 ноября, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Найденный в Чечне остов корабля вполне вероятно является Ноевым ковчегом, а чеченцы могут быть потомками Ноя. Такое мнение высказал советник главы Чеченской Республики, муфтий Салах-Хаджи Межиев. Обосновал свое мнение он в интервью «Комсомольской правде по Северному Кавказу».

Марк Шагал. Ноев ковчег (фрагмент). 1966

По словам муфтия, сами чеченцы называют себя «нохчи (й)», что происходит от слова «Нох» (Нух, Ной).

«Отсюда справедлива трактовка, что «нохчи» (чеченцы) — «потомки Ноя», — приводит слова Межиева пресс-служба духовного управления мусульман Чечни.

Как известно, последним пристанищем судна стала гора Арарат, но «учитывая ее протяженность по всему Кавказскому хребту», «вполне вероятно, что корабль мог проплыть дальше на север и сесть на мель в горах Чечни», и найденный остов в горах Чечни и есть Ноев Ковчег, говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, первым высказал предположение о том, что в Чечне найден Ноев ковчег, местный исследователь Марат Макажо, который обнаружил на горе Садой-Лам странные, на его взгляд, окаменелости. Он предположил, что выступающие из горы слои породы похожи по фактуре на бревна. С помощью своих единомышленников Макажо пытается привлечь к теме специалистов. По его словам, в Чечню для изучения темы намерена отправиться экспедиция Русского географического общества.