Якутск, 9 ноября, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Причина двух из трёх факторов риска, названных Минздравом РФ по итогам диспансеризации, — бедность. К такому выводу пришёл депутат Госдумы РФ Федот Тумусов, проанализировав, что подразумевается под «нерациональным питанием» и почему низка физическая активность населения страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

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«Итоги диспансеризации, которые подводит Минздрав, прямо скажем, не удивляют. Три главных фактора риска: «нерациональное» питание, низкая физическая активность и курение. Эти три фактора можно было бы назвать и так, причем в корне причина у них всех одна. И называется она — бедность», — считает Федот Тумусов.

Он пояснил, что нерациональное питание — это еда, идентичная натуральной, — дешёвые суррогаты, не колбаса и сыр, а колбасные и сырные продукты.

«От них, конечно, не умрёшь, ими насытишься — но вот всех необходимых питательных веществ не получишь. Однако в производстве, спасибо достижениям химии, они дешевы. Бедность и низкая физическая активность тоже идут рука об руку. Ведь физкультура предполагает, что у человека есть время. Но даже обычная пробежка плохо совместима с будничной работой. Поэтому сейчас в России, как бы государство ни старалось, и не приживается по-настоящему массовая физкультура: на неё просто нет времени. И тут совсем не достаточно турника во дворе. Проблема в экономике, а не в спортивном инвентаре», — также отметил депутат.

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Что касается проблемы курения, то тут связь с доходом прослеживается меньше всего, но зато видны упущения госполитики. По мнению Федота Тумусова, чем менее доступными будут становиться сигареты, тем меньше люди готовы будут тратить на них деньги.

«Ну, а общий вывод из статистики диспансеризации прост: люди не могут быть здоровыми и бедными. Без улучшения ситуации», — подытожил представитель Якутии в Госдуме.

Как сообщало ИА REGNUM, количество бедных в Якутии увеличивается с каждым годом и за последние несколько лет выросло с 18% до 25%, сообщал в мае 2018 года заместитель председателя Госсобрания Якутии Виктор Губарев.

«Оптимизма не добавляет то, что республика входит в число 18 регионов с самым высоким уровнем бедности. По многим данным, и даже по официальным, — это четверть населения. Люди живут с доходами ниже прожиточного минимума, ну как можно с этим согласиться?» — отмечал депутат.

По данным правительства республики, уровень бедности в Якутии составляет 20%, его планируется снизить вдвое в результате целенаправленных мероприятий.