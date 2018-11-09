Монреаль, Канада, 9 ноября, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оставило в силе ранее объявленную частичную приостановку аккредитации антидопинговой лаборатории в Стокгольме, сообщили в пресс-службе организации.

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Отмечается, что дисциплинарное расследование подтвердило несоответствие одного из методов проверки проб стандартам WADA. Частичная приостановка работы будет действовать шесть месяцев, начиная с 1 августа, когда об этом было объявлено первоначально.

Таким образом, закрытая лаборатория по-прежнему сможет принимать образцы проб на анализ и выполнять свою регулярную антидопинговую деятельность, однако все получаемые образцы будет необходимо отправлять на анализ в другие лаборатории WADA.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства большинством голосов принял решение о признании Российского антидопингового агентства соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

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