Вена, 9 ноября, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Расследуемый случай шпионажа в пользу России в австрийской армии может обременить российско-австрийские отношения, пишет газета Kronen Zeitung. Министр обороны Австрии Марио Кунасек вызвал российского военного атташе для объяснений.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Раскол

«Эта шпионская деятельность против нейтральной страны абсолютно неприемлема», — заявил Кунасек в качестве первичной реакции.

«Этот случай доказывает, что даже после холодной войны нейтральные государства являются объектами шпионажа. Это еще раз показывает, насколько важна плотная, функционирующая система безопасности. Для нас этот случай дает основания для более тесного закрытия этой сети. Контрразведка также продолжает развивать свой опыт в киберзащите», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ушедший на пенсию полковник австрийской армии подозревается в многолетнем шпионаже в пользу России. Предположительно, он передавал секретную информацию российской стороне с 90-х годов, получая за это денежное вознаграждение.