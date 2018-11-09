Москва, 9 ноября, 2018, 10:07 — ИА Регнум. После выхода Соединённых Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) российская система управления ядерными ударами «Периметр», известная на Западе под названием «Мёртвая рука», может оказаться бесполезной. Такое мнение в интервью газете «Звезда» высказал бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Виктор Есин.

Взрыв однофазной ядерной бомбы мощностью 23 кт

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По его словам, США смогут разместить свои ракеты в Европе и нанести удар по России, на что Москва эффективного ответа дать не сможет.

«Система «Периметр» функционирует, она даже усовершенствована. Но когда она сработает, у нас уже останется мало средств — мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора», — уточнил Есин.

В случае такого шага со стороны Вашингтона, по словам Есина, Москве ничего не останется, «как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара». Именно к такому решению США, по мнению генерал-полковника, и подталкивают Россию.

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Макрон осудил решение Трампа выйти из ДРСМД

Напомним, ранее издание National Interest сообщало, что России будет достаточно лишь малой доли ракет, которыми страна обладает на сегодняшний день, чтобы в случае войны уничтожить Соединённые Штаты как государство. При этом отмечалось, что США достаточной защитой от баллистических ракет на сегодняшний день не располагают.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что США покинут соглашение РСМД, которое было подписано в 1987 году президентом Соединённых Штатов Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачёвым. Это решение глава Белого дома аргументировал тем, что Россия якобы не выполняет свои обязательства по договору.

В Кремле такие действия Вашингтона вызвали обеспокоенность. Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал решение президента США Дональда Трампа, а в Германии его назвали «разрушительным».