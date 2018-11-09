Москва, 9 ноября, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Курс доллара США 8 ноября поднялся к уровню 66,90 рубля, прибавив в весе более 0,8%. Замаячила перспектива достижения уровня 67 рублей, что может быть расценено покупателями как сигнал к дальнейшему росту американской валюты, заявила корреспонденту ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«ФРС США подтвердила курс на повышение в декабре, несмотря на недавние волнения на финансовых рынках и критику со стороны президента США, сохранив размер ставки на уровне 2−2,25% годовых. Продолжение ястребиной монетарной политики оставляет преимущество на стороне долларовых активов, о чем нам также говорит и поведение индекса доллара, который резко вернулся к уровню 96,50−96,55 пункта после локальной просадки по итогам выборов», — пояснила эксперт.

Еще одним и, возможно, основным негативом для рубля выступает рынок нефти, который продолжает демонстрировать упаднический настрой. Смесь марки Brent вплотную подошла к августовским минимумам, и если уровень $70,30 за баррель не устоит, а ниже зоны $70−70,50 нефть не торговалась с апреля, то у рубля будут серьезные неприятности.

Добавьте сюда серию неудачных аукционов Минфина РФ на горизонте последних недель и риски введения второго пакета санкций, и вы получите картину, в которой отечественная валюта лишается своего стабильного статуса.

«Пробой широкого диапазона 65−67 рублей наверх неминуемо означает, что пара USD/RUB продолжит рост на ширину данного коридора и достигнет 69 рублей. Чтобы этого не произошло, котировкам нефти нужно уже сегодня, 9 ноября, разворачиваться наверх и рисовать отскок в зону $75−76 за баррель, отсрочив это неприятное для рубля событие», — считает Игнатенко.

Читайте также: Рубль испугался заявлений главы ЦБ РФ