Аддис-Абеба, 9 ноября, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Эфиопии обнаружили братскую могилу, в которой захоронены тела по меньшей мере 200 человек, сообщает 9 ноября Reuters.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Братская могила

Могила находится на границе регионов Оромия и Сомали, разоренных междоусобным противостоянием.

Напомним, вышеназванные регионы были местом противостояния правительства и сепаратистских повстанцев, которые сражались на протяжении многих лет. Соглашение о перемирии было подписано лишь в октябре 2018 года.