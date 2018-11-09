Тампа, США, 9 ноября, 2018, 09:14 — ИА Регнум. «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Lisa Gansky Андрей Василевский

В составе «Тампы» отличились Мэтью Джозеф, Джей Ти Миллер, Тайлер Джонсон и Стивен Стэмкос. Российские хоккеисты Михаил Сергачёв и Никита Кучеров отметились результативными передачами.

В составе «Айлендерс» дубль оформил нападающий Джош Бейли.

Отметим, что голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 бросков по свом воротам из 37.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 25 очков в 16 матчах. «Айлендерс» идут на 11-м месте, в активе команды 18 очков в 15 играх.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1).

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