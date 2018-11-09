Екатеринбург, 9 ноября, 2018, 09:15 — ИА Регнум. В Свердловской области жительница города Берёзовского признана виновной в фиктивной прописке 468 иностранных граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

Было установлено, что с июня 2017 года по февраль 2018 года гражданка зарегистрировала в садовом домике посёлка Садовый 175 иностранцев, а в квартирах города Берёзовского по улицам Гагарина и Первомайский поселок прописал 171 и 122 иностранца соответственно. При этом фактически иностранные граждане по указанным адресам не проживали.

«Возбудили уголовное дело и довели его до логического завершения — приговора суда, сотрудники полиции из подразделения дознания ОВД города Берёзовского. Оперативное сопровождение дела также осуществляли представители территориального МВД», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Напомним, что в конце сентября в Екатеринбурге был признан виновным владелец «резиновой квартиры» по улице Баумана. Местный житель с октября 2015 года вплоть до мая 2017 года за денежное вознаграждение поставил на регистрационный учёт 9274 иностранца. В итоге мировой суд Орджоникидзевского района Екатеринбурга назначил мужчине штраф в размере 400 тыс. рублей.