Дамаск, 9 ноября, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Сирийский конфликт, в который Россия вмешалась напрямую в сентябре 2015 года, дал российским военным неоценимый опыт ведения современной войны. По сути, российские вооруженные силы до вмешательства и после — это «день и ночь», заявил старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман в рамках круглого стола, прошедшего в американском Центре национальных интересов, сообщает издание центра The National Interest.

Цитата из м/ф «Конёк-Горбунок». Реж. Александр Роу. 1941. СССР Боевое крещение

По словам Кофмана, Сирия оказала принципиальное и преобразующее воздействие как для самой России, так и для ее вооруженных сил. Арабская республика стала основной площадкой, на которой Вооружённые силы Российской Федерации смогут получить опыт ведения боевых действий, а также отрабатывать свои новейшие разработки.

Через конфликт прошло почти 2/3 тактических средств авиации страны, а также как генеральский, офицерский, так и рядовой состав российской армии, благодаря чему они получили неоценимый опыт ведения современной войны и смогли выработать новые идеи для будущих противостояний. До конфликта тактические инновации Москвы носили ограниченный характер. И если сравнить ее действия в Сирии, например, с войной с Грузией в 2008 года, то оказывается, что все изменилось как «день и ночь».

Эксперт тем не менее призвал к осторожности. Хотя Москва и доказала свою способность проецировать мощь, подобно великой державе, в арабской республике у нее не было равного противника. Кроме того, вооруженным силам страны необходимо преодолеть огромное число организационных и технических проблем.

Кауфман отметил, что российским военным нужны менее габаритные боеприпасы, разработать оружие с бо́льшим диапазоном действий вне зоны действия ПВО, а также создать более точечную артиллерию. Москва также должна разрешить конфликт между видами войск для создания более когерентной военной силы. Тем не менее, поскольку эти проблемы были вскрыты именно благодаря участию вооруженных сил России в Сирии, можно утверждать с уверенностью, что конфликт дал стране неоценимый опыт.

При этом Кофман подчеркнул, что Москва в Сирии сталкивается с определенными рисками. В частности, столкновением действующих там сил. Эксперт указывает на то, что война в Сирии, по сути, представляет собой три различных конфликта.

Прежде всего, это попытка официального Дамаска поставить под свой контроль всю территорию страны. Затем нельзя забывать об экзистенциальном конфликте между Турцией и курдами. Наконец, третьим противостоянием является открытая война на истощение между Израилем и Ираном. Именно последний конфликт наиболее опасен для России, поскольку из-за него Москве придется нарушать данные ей обещание той или иной стране. В результате под угрозой может оказаться ее роль в качестве единственной страны, имеющей нормальные отношения как с Тегераном, так и с Тель-Авивом.

Напомним, 17 сентября во время налета израильской авиации на военные объекты в Сирии был сбит российский самолет Ил-20, в результате чего погибли 15 российских военнослужащих.

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