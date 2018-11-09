Оттава, 9 ноября, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Страны Запада должны снабдить украинских военных современным летальным вооружением для противодействия «возможным российским десантным операциям», заявил в ходе заседания оборонного комитета парламента Канады экс-посол США на Украине Джон Хербст.

Цитата из х/ф «Андерграунд». Реж. Эмир Кустурица. 1995. Союзная Республика Югославия Как обезьяна с гранатой

«В интересах не только Украины, но и Запада предоставить Киеву оружие, в частности ракеты класса «земля-земля» и «земля-море», чтобы сделать уязвимыми возможные российские десантные операции с высадкой на берег», — цитирует его слова «Укринформ».

По словам Хербста, российская сторона «обострила ситуацию» в Азовском море с военной точки зрения, поэтому Украине следует помочь чем-то «более существенным», чем ПТРК Javelin.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года США поставили Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около $47 млн.

Читайте также: Украина может получить на вооружение ПВО США уже в этом году