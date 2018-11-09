Штат Калифорния, США, 9 ноября, 2018, 09:05 — ИА Регнум. В результате пожара выгорела значительная часть города Парадайс в американском штате Калифорния, сообщает Associated Press.

Лесной пожар

По данным издания, пожар уничтожил около двух тысяч домов. Население города составляет около 30 тыс. человек, из-за лесных пожаров они были эвакуированы. Известно о нескольких погибших, точное число жертв не называется.

Напомним, лесной пожар, который начался утром 8 ноября на севере Калифорнии, уже распространился на площади свыше 7,2 тыс. гектаров. Движение автотранспорта по дорогам, расположенным вблизи районов лесных пожаров, ограничено.

По прогнозам синоптиков, сильные ветры, способствующие распространению огня, не утихнут в регионе до исхода 9 ноября.