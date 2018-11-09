Эдинбург, Великобритания, 9 ноября, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Компания Rockstar Games официально заявила о том, что в мире продано 100 млн копий игры Grand Theft Auto V (GTA V). Об этом 8 ноября сообщил портал Game Revolution.

GTA V

Такого результата Rockstar удалось добиться за пять лет, первоначально игра была выпущена в сентябре 2013 года. Издание отмечает, что говоря о 100 млн копий компания пишет sold in, это означает, что её дистрибьюторам ещё предстоит продать некоторые из них.

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Напомним, ещё в апреле компания Take-Two Interactive (другой издатель GTA V) заявила, что игра принесла разработчикам и издателям уже более $6 млрд дохода. Таким образом, это творение Rockstar стало самым прибыльным продуктом в истории индустрии развлечений. На тот момент было продано около 90 млн копий игры.