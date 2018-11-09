Махачкала, 9 ноября, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Коллектив государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» награждён медалями участников военной операции в Сирии. Награды Министерства обороны РФ артистам вручил глава республики Владимир Васильев, сообщили ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

Lezginka.com Ансамбль «Лезгинка»

В декабре 2017 года ансамбль в составе 45 человек выступил в зоне вооруженного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики перед личным составом российской армии. Артисты дали три концерта на российской авиабазе «Хмеймим», на заставах для семей военных и для мирных жителей Сирии.

Владимир Васильев подчеркнул, что коллектив выступал, несмотря на периодически звучавшие во время концертов сигналы военной тревоги.

«Артисты ансамбля доказали, что любовь к искусству сильнее страха, а язык музыки и танца понятен всем», — заявил политик.

Директор ансамбля Джамбулат Магомедов рассказал, как непросто было принять решение о поездке в зону вооружённого конфликта.

«Мы долго думали, имеем ли мы право везти на войну молодых и красивых артистов, единственных детей у родителей. Я собрал коллектив и предложил по желанию поехать в Сирию. Я сказал, что мы можем вылететь в составе 10−15 человек, а можем и вообще не лететь. Но, если мы всем составом первыми дадим концерты в Сирии, это будет самое незабываемое впечатление в жизни ансамбля», — сказал Магомедов. Он добавил, что на заключительном гала-концерте присутствовало около полутора тысяч дамасских детей.

Напомним, ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» был основан 60 лет назад, в 1958 году, народным артистом РСФСР и СССР Танхо Израиловым. За время существования ансамбль побывал с гастролями в 65 странах мира, стал победителем полусотни конкурсов и фестивалей.

За многолетний вклад в развитие искусства ансамбль в 2007 году был награждён Почетной грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций России, а в 2015 году — орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан».