Париж, 9 ноября, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом 11 ноября по случаю празднования 100-летия окончания Первой мировой войны, сообщает Le Figaro.

U.S. Embassy France Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

Главы государств встретятся лицом к лицу в 11:05 по местному времени, прежде чем присоединиться к основной делегации в 11:30. Сообщается, что вместе со своими супругами Эммануэль Макрон и Дональд Трамп отобедают в ресторане.

В Елисейском дворце заявили, что лидеры примут участие в традиционной церемонии 11 ноября под Триумфальной аркой в Париже в присутствии шестидесяти глав государств и правительств.

Ожидается, что гости Эммануэля Макрона также смогут посетить выставку Пикассо «Picasso Bleu et rose» в музее Орсе, на открытии которой лично присутствовал президент Франции в сентябре 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент СШАДональд Трамп, который примет участие в праздновании столетия окончания Первой мировой войны, не будет присутствовать 11 ноября на форуме мира.