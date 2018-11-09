Уичито, США, 9 ноября, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Ходатайство об освобождении под залог гражданки России, обвиняемой американскими властями в вывозе с территории Соединенных Штатов собственной дочери, будет рассмотрено 16 ноября Федеральным судом в штате Канзас. Об этом сообщил адвокат обвиняемой Алексей Тарасов.

Цитата из сериала «Оранжевый — хит сезона» реж Эндрю МакКарти, Фил Абрахам... 2013. США Женская тюрьма

«В федеральный суд Канзаса было подано прошение об освобождении Богданы Осиповой (Мобли) под залог перед ее судебным процессом, сумма залога была указана — $7 тыс. наличными», — цитирует его слова ТАСС.

Также Тарасов отметил, что в результате рассмотрения ходатайства, которое пройдет 16 ноября, гражданка России может быть освобождена из-под стражи.

Напомним, у вышедшей замуж за гражданина США Богданы Осиповой трое детей, двое младших — родились в браке с американцем Брайаном Мобли. В Соединенных Штатах российскую гражданку обвиняют в вывозе с территории США без согласования с мужем их старшей дочери.

После отъезда Осиповой (Мобли) в Россию ее муж подал на развод, а американский суд решение, что обе дочери должны проживать с отцом в США. Гражданка России была арестована после того, как вернулась в США для улаживания вопросов с опекой над детьми. В настоящее время она провела в тюрьме уже более года.