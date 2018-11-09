Москва, 9 ноября, 2018, 07:27 — ИА Регнум. В России разрабатывается новая система технического осмотра автомобилей, предполагающая «индивидуальную программу» для каждого транспортного средства, заявил глава департамента научно-технической деятельности «Электронный паспорт» Борис Ионов на заседании научно-технического совета Торгово-промышленной палаты РФ, пишет «Коммерсант».

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Так, новая программа ТО будет составляться на основе характеристик автомобиля, особенностей эксплуатации, данных о дорожно-транспортных происшествиях, страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях.

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При этом на основе анализа будет составляться либо «плохая» история (более частое и дорогое прохождение ТО), либо «хорошая» (техосмотр можно проходить реже).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минфин подготовил поправки в законопроект об ОСАГО, согласно которым расчет некоторых коэффициентов будет индивидуальным для каждого водителя. Кроме того, инициатива также изменяет порядок расчета коэффициента «бонус-малус» и «возраст-стаж».

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