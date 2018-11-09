Киев, 9 ноября, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Виктор Пинзеник на своей странице в соцсети Facebook раскритиковал планы народных депутатов запретить повышение цен на голубое топливо для населения страны.

Цитата из м/ф «Дед Мороз и лето». реж Валентин Караваев. 1969. СССР Дед, а у нас зима запрещена!

По его словам, Венгрия, Словакия, Польша и другие страны, которые являются основными поставщиками газа Украине, торговать себе в убыток не станут.

Пинзеник добавил, что никакие законодательные инициативы официального Киева не повлияют на стоимость энергоносителей.

По его словам, властям Украины необходимо «наложить мораторий на приход зимы» вместо моратория на повышение цен газа для населения.

«Тогда и газа не нужно будет», — сыронизировал депутат.

Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Украина не знает, как будет использоваться в дальнейшем ее газотранспортная система (ГТС) и будет ли использоваться вообще.

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