Москва, 9 ноября, 2018, 07:08 — ИА Регнум. На торгах Московской биржи 8 ноября негативное влияние на рубль продолжало усиливаться. Утром рубль сделал попытку укрепиться к доллару, но она была подавлена усилиями покупателей иностранной валюты. Все ждали решения ФРС по процентной ставке и в тревожном ожидании играли вниз. По итогам торгового дня рубль упал к доллару на 0,5%, до 66,83 руб./долл., а к евро — только на 0,12%, до 76 руб./евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Федеральная резервная система (ФРС) США 8 ноября приняла решение оставить процентную ставку без изменений на уровне 2,25%. Наиболее вероятно, что ставка будет повышена уже на последнем в 2018 году декабрьском заседании, а значит, рост доллара к мировым валютам откладывается. Решение ФРС сохранить процентную ставку показало, что валютные рынки живут своей независимой от Федрезерва жизнью, вопреки распространенным представлениям. Так, курс евро упал к доллару к вечеру на 0,51%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на заседании Госдумы РФ, заявила, что финансовым рынкам «не надо бояться» еще одного повышения процентной ставки в России. Напомним, что последнее в 2018 году заседание совета директоров ЦБ РФ состоится 14 декабря. Несмотря на то, что повышение процентной ставки обычно положительно влияет на обменной курс национальной валюты, рынок, видимо, испугался заявлений главы ЦБ, и нервные трейдеры побежали из рубля в доллар и евро, преимущественно в доллар. Видимо, заявление главы Центробанка было воспринято как сигнал о том, что регулятор ожидает роста инфляции и ухудшения состояния экономики России.

На биржевых торгах в Лондоне баррель Brent к вечеру четверга сильно подешевел, на 1,85%, до $70,72. Исходя из ситуации на российском рынке, сегодня, 9 ноября, курс доллара будет находиться в рамках 66−67 руб./долл., курс евро — на уровне 75,4−76,5 руб./евро.

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