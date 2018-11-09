Магадан, 9 ноября, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Фонд капитального ремонта — «чёрная дыра» Магаданской области: его сотрудники работают не так, как нужно, и результат их деятельности плачевный. Об этом заявил депутат областной думы Александр Басанский, охарактеризовав происходящее как «безобразие», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

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«Возьмём неперспективный посёлок, например, Атку или другие посёлки: люди знают, что через год или два посёлок закроется. Они платят за капитальный ремонт, который воочию не увидят, и он никогда не наступит. Вопрос: куда и зачем? Содержать этих чиновников, которые, я считаю, бестолково ведут все дела капитального ремонта? Сейчас мы будем приглашать руководителя, пошлём туда счётную палату думы, чтоб проверила, каким образом тратятся средства населения. Потому что это идиотизм полнейший — платить за то, что не наступит никогда», — высказался Александр Басанский в интервью телеканалу «Вести-Магадан».

А там, где эти ремонты делаются, по его наблюдениям конкурсы выигрывают «какие-то ковбои из Пенсильвании из других регионов, которые загаживают, портят крашеные, красивые дома».

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«Я ни разу не видел специалистов фонда капремонта, которые приехали б сделать обследование того или иного дома, — признаётся депутат. — Эти чиновники, кабинетные работники, видимо, сидят в кабинете, посмотрели — дом 68 года, а следующий дом — 78 года. У нас бывает иногда так, что дом 68 года в лучшем состоянии, чем дом 78 года. И в конечном итоге они посмотрели, что по «шахматке» 68 год идёт на ремонт, а там не требуется. Тот дом, который позже сдан, он кажется свежее, но там течёт всё подряд».

Александр Басанский назвал безобразием такую работу, высказав предположение, что у сотрудников фонда капитального ремонта, «видимо, мозгов вообще нету»: «Что это такое, когда сделали ремонт крыши, а инженерные сети, которым по 40−50 лет, сгнили. Какие мозги принимают эти решения?»

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии признали бесполезность сбора средств на капитальный ремонт домов с людей, которые проживают в старых деревянных зданиях. На их восстановление нужно либо собирать в несколько раз больше, либо копить очень долго. С жителей старых «деревяшек» необходимо собирать на капитальный ремонт от 22 до 109 рублей за кв. м. в зависимости от состояния здания или 39 рублей в среднем, однако сейчас эта плата установлена на уровне 3,75 рублей за кв. м. С такой суммой сбора копить на восстановление домов придётся около 290 лет.

«Как мы понимаем дом столько не простоит, — отметил министр ЖКХ и энергетики Якутии Данил Саввинов. — Если заимствовать из других домов, он просто не успеет их вернуть обратно. Исходя из длительной окупаемости стоимости проведения капремонта предлагается исключить деревянные дома из региональной программы капремонта, но при этом принять порядок софинансирования поддерживающего ремонта этих домов для сохранения безопасности проживания людей до признания дома аварийным и подлежащим сносу».