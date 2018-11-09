Якутск, 9 ноября, 2018, 07:07 — ИА Регнум. Расходы на креативную экономику, которую руководство Якутии позиционировало как одного из китов развития республики, оказались крайне малы и несопоставимы с возложенными на неё надеждами. Это выяснил политолог и журналист Виталий Обедин, обнаруживший в проекте бюджета 15 млн рублей, заложенные на креативную экономику, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Копейки»

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Виталий Обедин признаётся, что ждал гораздо более внушительных расходов на эти цели в связи с тем, что глава Якутии Айсен Николаев уделил теме креативной экономики много внимания, заявляя, что за нею будущее.

«То есть оно, конечно, за «цифрой» и добывающей промышленностью, но креативную экономику Айсен Сергеевич позиционировал как третьего кита, на упряжке которых мы поскачем в пиксельное завтра», — отметил политолог.

Озадачившись целью найти, какие расходы заложены на поддержку этого вида экономики, Виталий Обедин обнаружил в проекте главного финансового документа республики соответствующую программу, расходы на которую составят 15 млн рублей при том, что две третьих этой суммы планируется потратить на управляющие компании туристско-рекреационного кластера» («читай: в рамках «Северной мозаики» профукают»).

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Министр финансов региона Валерий Жондоров на вопрос, почему траты на креативную экономику будут столь малы, ответить политологу не смог.

«Он начал объяснять, что план мероприятий в рамках развития этой самой экономики вообще на сегодняшний день отсутствует, но когда его сделают, то всё посчитают, появятся суммы, и они изменятся. Ну что, креативно», — считает такой подход странным Виталий Обедин.

«Чахлый пескарик вместо «кита якутской экономики», — пришёл к выводу эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев заявлял, что креативная экономика должна стать драйвером экономического развития Якутии в ближайшие годы. Он называл её одним из китов, на котором будет базироваться будущая экономика республики.

«Именно креативную индустрию я считаю наиболее перспективной. Здесь наиболее востребованы такие профессии, как художник, дизайнер, музыкант, кинематографист, ремесленник. Безусловно, по всем этим профессиям у нас есть огромная конкуренция. Самое главное — научиться монетизировать этот потенциал», — подчёркивал Николаев.