Москва, 9 ноября, 2018, 05:41 — ИА Регнум. Третий Рим для России и для православия всегда был символом святости и высшего смысла, причастности к чему-то великому, эстафету чего ранее несли её предшественники, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Мозаичное изображение Богородицы в апсиде. Собор Святой Софии

"Сначала Русь была более или менее мощна, потом возникло татаро-монгольское иго, она оказалась раздроблена, уничтожена, на что она могла смотреть? Она смотрела на эту Византию. Она была не только более мощное государство, империя, в этом был какой-то великий смысл», — заявил эксперт.

По его словам, христианство прошло очень тяжелый путь от римского императора Константина до краха Рима и образования Византии как Второго Рима. Россия же переняла эстафету у Византии, когда та пала, став Третьим Римом. Мечта Руси с тех пор воплотилась в страстном стремлении вернуть крест над Святой Софией в Константинополе.

«Москва взяла на себя эту великую миссию… И сила этого тезиса «Москва — Третий Рим», вот это внутреннее ощущение, что это священно, это значит гораздо больше… вы можете сделать любую Российскую Империю, но без креста над Святой Софией не вытанцовывается… Вот этот символ империи не только как огромной территории, мощи, а как святости и высшего смысла, он был связан с тем, что мы стали преемником Константинополя», — продолжил Кургинян.

Он также добавил, что Константинополю после того, как он стал Стамбулом, оставили какие-то опивки от былого величия и традиционно сложившееся уважение со стороны других православных церквей.