Интерес Китая и выгода России – кто кому помогает: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 ноября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Китай готов участвовать в шельфовых нефтегазовых проектах России;
- МИД РФ не исключает вероятность гибели Скрипаля;
- За денежными переводами и тратами на сотовую связь вводится контроль;
- В России хотят ввести штрафы за отказ возвращать со штрафстоянок автомобили;
- На Урале хотят вернуть один из первых памятников Марксу.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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