США, 9 ноября, 2018, 04:29 — ИА Регнум. Сотрудники организации по охране дикой природы американского штата Флорида сняли часть обвинений с жителя Джексонвилля, который в июле 2018 года пришел в магазин купить себе пива с аллигатором на руках, сообщает CBS.

Florida Fish and Wildlife Аллигатор

Ранее в американских СМИ стал популярным ролик, как некий гражданин забегает в супермаркет с аллигатором в руке и бежит к холодильнику с пивом.

Этим случаем заинтересовалась служба охраны природы и начала расследование. В ходе расследования с жителя Джексонвилля было снято обвинение в «хранении или демонстрации ядовитых рептилий», так как аллигатор не является ядовитым животным. Однако ему все еще грозит разбирательство по статье за жестокое обращение с животными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее некий житель штата Флорида проник на ферму, занимающуюся разведением аллигаторов, и прыгнул в пруд с рептилиями. После попытки одного аллигатора атаковать незнакомца мужчине удалось скрыться. По иронии судьбы, в пруду от нарушителя спокойствия осталась лишь пара ботинок из крокодиловой кожи.