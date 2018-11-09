На что теперь Украина и Литва провоцируют Россию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 ноября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- В Литве приравняли к шпионажу бизнес с Россией;
- Расширение Украиной контроля в Черном море в Госдуме назвали незаконным;
- Лидер Каталонии требует пересмотра дела сепаратистов в Верховном суде;
- В России в 2019 году не исключена двузначная инфляция;
- Свои доходы и собственность скрывают десятки чиновников Кубани.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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