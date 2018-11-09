Красноярск, 9 ноября, 2018, 03:16 — ИА Регнум. В заповеднике «Столбы» (Красноярский край) медведи легли в берлоги. При этом, как сообщили ИА REGNUM в научном отделе заповедника, животные крайне истощены, а значит, возможно их ранее пробуждение следующей весной.

Zapovednik-stolby.ru Фотоловушка «поймала» медведя

Виной тому, по словам специалистов, — неудовлетворительное состояние нажировочных кормов (полный неурожай орехов кедра и ягод, обилие которых особенно важно для медведя). Для благополучной зимовки общие запасы жира должны быть в пределах 20−30% от массы тела медведей.

В научном отделе отметили, что последняя зафиксированная с помощью фотоловушки активность медведя на территории заповедника была отмечена 21 октября. Из-за продолжительной тёплой осени последняя регистрация следов медведей приходится на 25 октября. За весь период наблюдений (более 70 лет) наиболее ранние даты залегания медведей в спячку приходятся на 11 октября (1963 год), а наиболее поздние — на 30 ноября (1987 год).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2018 года «Столбы» закрывали для свободного посещения. Причина — участившиеся случаи выхода медведя в туристско-экскурсионный район заповедника.