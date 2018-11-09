Киев, 9 ноября, 2018, 03:04 — ИА Регнум. Верховная рада ратифицировала кредитное соглашение с Евросоюзом о предоставлении стране займа в размере одного миллиарда евро, сообщает «112 Украина».

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Подайте!

За соглашение проголосовали 242 депутата из 450. Украинский минфин надеется, что первый транш в размере полмиллиарда евро поступит в бюджет к концу осени. Второй транш Украина надеется получить весной 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Киеве украинский президент Петр Порошенко вместе с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом подписали Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение между Украиной и ЕС по программе макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро. По словам Домбровскиса, Киев получит кредит, если снимет эмбарго на экспорт леса-кругляка и достигнет успеха в переговорах с МВФ.

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