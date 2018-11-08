США, 9 ноября, 2018, 02:50 — ИА Регнум. Устроивший бойню в баре Borderline Bar & Grill города Таузанд-Оакс (штат Калифорния, США) бывший морской пехотинец Иэн Дэвид Лонг в прошлом воевал в Афганистане, передает CNN.

U.S. Department of Defense Американский солдат в Афганистане

По данным Пентагона, Лонг находился в Афганистане семь месяцев: служил пулеметчиком в подразделении американской морской пехоты. В общей сложности в Корпусе морской пехоты США он служил с 2008 по 2013 гг.

Напомним, вечером 7 ноября Лонг застрелил 12 человек в Таузанд-Оаксе, а затем, по версии полиции, убил себя, когда понял, что правоохранители схватят его. Пострадали порядка десяти человек.

Всего в Borderline Bar & Grill находились десятки посетителей. Лонг произвел порядка 30 выстрелов. Многие пострадавшие получили порезы, спасаясь бегством через окно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам соседей, у Лонга не все было в порядке с психикой. Шериф округа Вентура Джефф Дин отметил, что бывшего пехотинца в апреле 2018 года консультировал психолог.