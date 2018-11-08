США, 9 ноября, 2018, 01:16 — ИА Регнум. Расстрелявший людей в баре Borderline Bar & Grill города Таузанд-Оакс (штат Калифорния, США) Иэн Дэвид Лонг был ветераном морской пехоты США, заявил шериф местной полиции Джефф Дин, передает телеканал CNN.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Стрельба

По словам Дина, 29-летний Лонг законно приобрел автоматическое оружие, из которого убил людей. Шериф ответил на вопрос о возможных проблемах с психикой у Лонга: его весной этого года консультировал психолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 7 ноября в Borderline Bar & Grill вошел мужчина и открыл огонь из автоматического пистолета Glock 45 калибра. Он застрелил 12 человек, в том числе прибывшего на вызов полицейского.

После этого он, полагает полиция, покончил с собой. Всего, таким образом, погибли 13 и пострадали более десяти человек.