Москва, 9 ноября, 2018, 00:50 — ИА Регнум. В случае эскалации конфликта между Китаем и США, России следует держаться стороны Вашингтона, поскольку Поднебесная представляет для неё даже большую стратегическую угрозу. Об этом 8 ноября заявил историк, дипломат Николай Платошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Mil.ru Флаги России и Китая

«Если будет конфронтация, нам надо держаться американской стороны. Потому что американцы — хулиган изнеженный. Они никогда не воюют с такими странами, когда в глаз могут получить очень сильные. А эти ещё не учёные, я вам должен сказать», — заявил Платошкин.

Он отметил, что после 1945 года Китай осмелился два раза напасть на СССР, что является беспрецедентным случаем, и «вся советская армия на 70% с 1970-х годов находилась не в Европе, а на китайской границе».

В свете нарастающих противоречий между Китаем и США для России в этой связи главное — максимально отстраниться от конфликта. Вскоре китайцы испытают свой второй авианосец водоизмещением 110 тыс. Как только он вступит в строй, Вашингтон обещает сформировать три авианосные группы. Возможно, что Китай пойдёт на уступки и остановит усиление флота, либо развернётся жёсткая военно-морская блокада США Китая, считает эксперт.

«И наша задача в этом главная — не лезть в этот единый фронт… Помните недавнее голосование в Совете Безопасности по выборам в ДНР и ЛНР? Где были наши друзья-китайцы, с которыми многие у нас предлагают единый фронт? Не было», — напомнил эксперт.

«Наполеон в своё время говорил, что Китай спит — и хорошо. Потому что когда он проснётся, содрогнётся весь мир. Лучше пусть он не просыпается», — добавил он.

На авиасалоне в Чжухае, который стартовал 6 ноября, Корпорация аэрокосмической науки и промышленности Китая предоставила гиперзвуковую противокорабельную ракету СМ-401. Новое оружие не только укрепит позиции Пекина в спорах с Японией и Южной Корей, но, по мнению ряда американских аналитиков, представляет серьёзную угрозу ВМС США в Тихом океане.