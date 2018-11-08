Ташкент, 9 ноября, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Узбекистан примет участие в очередном заседании Московского формата консультаций по Афганистану, которое состоится 9 ноября в столице России, сообщает МИД Узбекистана. Республику представит специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, говорится в сообщении.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Афганистана

Как сообщало ИА REGNUM встречу откроет глава МИД России Сергей Лавров. Он выступит с докладом о ситуации в этой стране. Члены Высшего совета мира Афганистана примут участие в московском саммите как частные лица. Московский формат по Афганистану должен поспособствовать прямым переговорам между афганским правительством и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее официальный Ташкент объявил о готовности создать на территории Узбекистана все необходимые условия для организации прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

26−27 марта этого года в столице Узбекистана прошла международная конференция по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие». Итоговым документом конференции стала Ташкентская декларация, которая отражает основные аспекты взаимодействия с Афганистаном и предложения по урегулированию ситуации в этой стране.