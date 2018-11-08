Нью-Йорк, США, 9 ноября, 2018, 00:04 — ИА Регнум. Специальный представитель ООН Гасан Саламе заявил, что выборы в Ливии возможно будет провести весной 2019 года, 8 ноября передает агентство Reuters.

Al Jazeera English В Ливии

Выступа в Совете Безопасности ООН, Саламе заявил, что надеется на проведение «общенациональной конференции» в Ливии в первой половине января 2019 года, после чего можно будет говорить о дате выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, долгое время ООН и «международно признанное» правительство в Триполи называли датой проведения общенациональных выборов в Ливии 10 декабря.

Читайте также: ООН больше не надеется на выборы в Ливии — Reuters