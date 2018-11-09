Москва, 9 ноября, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Сегодня, 9 ноября, в Центральном доме Художника (ЦДХ) в Москве откроется выставка «Редкие автомобили», передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Jaguar E-Type. 1962

Дарья Антонова ИА REGNUM Mercedes-Benz 220 S Coupé (W 180 II). 1958

Дарья Антонова ИА REGNUM MG 1600 MK II. 1962

Дарья Антонова ИА REGNUM BMW 327 Coupe. 1939

Дарья Антонова ИА REGNUM Bentley S2 4-door Saloon. 1960

Посетители увидят более 30 уникальных автомобилей, а также множество тематических артефактов, которые не оставят равнодушным даже искушенного коллекционера. Старейшим из выставленных авто стало такси, сыгравшее важную роль в Первой мировой войне, а новейшим — ультрасовременный скоростной Aston Martin ограниченной серии. Среди топ-лотов мировая звезда аукционов — двенадцатицилиндровый Packard Twelve Coupe Roadster, а также редкий BMW 503 Coupe, первым владельцем которого был принц Кувейта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Packard Twelve Series 1507 Model 1039. 1937

Дарья Антонова ИА REGNUM BMW 327 Coupe. 1939

Дарья Антонова ИА REGNUM Выставка «Редкие автомобили» в ЦДХ

Дарья Антонова ИА REGNUM BMW 327 Coupe. 1939

Впечатляет и список других представленных культовых марок: Bentley, Jaguar, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce и многие другие. Есть на что полюбоваться и любителям советской классики: подборка продукции отечественного автопрома не менее любопытна — от популярных среди участников ретро-ралли «Волг» и «Москвичей» до уникальных разработок, не выпускавшихся серийно.

Выставка будет работать до 18 ноября.