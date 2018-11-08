Нью-Йорк, США, 8 ноября, 2018, 23:26 — ИА Регнум. Число граждан Венесуэлы, покинувших страну на фоне экономического и политического кризиса, достигло 3 млн человек. Об этом 8 ноября сообщает NBC News со ссылкой на представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Уильяма Шпиндлера.

Fototelegraf.ru Поток беженцев

По его словам, поток беженцев из Венесуэлы ускорился в течение последних шести месяцев. При этом в ещё в сентябре, по данным ООН, число венесуэльских мигрантов составляло 2,6 млн человек.

Как отметил Шпиндлер, основной поток беженцев приходится на Колумбию и Перу. В частности, на территории Колумбии уже находится более миллиона граждан Венесуэлы, и ежедневно в страну прибывает ещё по три тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Венесуэла переживает глубочайший политический и экономический кризис. На фоне гиперинфляции, которая, по прогнозам, к концу года может превысить миллион процентов, в стране была объявлена деноминация. Новая валюта, суверенный боливар, была привязана к криптовалюте петро, обеспеченной нефтяными запасами страны.