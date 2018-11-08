Киев, 8 ноября, 2018, 23:39 — ИА Регнум. С одной контрафактной бутылки водки нелегальные производители алкоголя зарабатывают в 100 раз больше, чем официальные фирмы, заявили в Европейский бизнес-ассоциации (ЕБА), сообщает 8 ноября УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Согласно сообщению, более 50% крепкого алкоголя на украинском рынке является нелегальным. Распространению контрафактной продукции способствует повышение акцизных ставок. В 2019 году Верховная рада все-таки планирует не повышать акцизы на алкоголь, что, как надеются в ЕБА, улучшит ситуацию на рынке алкоголя в стране.

Отмечается, что контрафактный алкоголь не соответствует даже минимальным нормам, из-за чего множество людей попадают в больницы.

Напомним, в 2018 году продажи поддельного алкоголя на Украине увеличились почти вдвое по сравнению с 2017 годом.