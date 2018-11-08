Нижний Новгород, 8 ноября, 2018, 23:00 — ИА Регнум. Нижегородская область получит 2,4 млрд рублей в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин в ходе межрегиональной конференции «Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация и развитие МСП», сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«2,4 млрд рублей — это очень хороший результат для области», — полагает Никитин. Средства планируется направить на предоставление поручительств и микрозаймов, поддержку моногородов, создание и развитие центров поддержки экспорта, создание центров «Мой бизнес», популяризацию предпринимательства.

Никитин уточнил, что средства помогут осуществить запуск проектов, оказать бизнесу финансовую помощь, расширить информирование о мерах поддержки.

Заглавы Минэкономразвития РФ Владимир Живулин добавил, что максимальным результатом поддержки станет позитивная динамика по вкладу малого и среднего бизнеса в валовой внутренний продукт и в валовой региональный продукт Нижегородской области. Проект будет реализован в период с 2019 по 2024 год.

Отметим, что в рамках конференции рассматриваются вопросы реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В мероприятии, в частности, принимают участие заместители министра экономразвития РФ Вадим Живулин и Савва Шипов, а также глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Никитин указал, что в регионе снижается административная нагрузка на бизнес — сокращается число проверок.

«Так, в 2017 году количество проверок сократилось на 18,2% по сравнению с 2016 годом, а по итогам I полугодия 2018 года — уже на 22,4% по сравнению с I полугодием 2017 года», — сказал губернатор.

По словам Шипова, Нижегородская область в течение полугодия поднялась на 11 пунктов в рейтинге по госуслугам.

«Во многом это благодаря внедрению бережливого производства в системе МФЦ», — считает замминистра.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Нижегородской области за девять месяцев 2018 года в разных сферах экономики было ликвидировано 8465 организаций. Наибольшие потери были в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов — 3890, и строительстве — свыше 1 тыс. компаний, обрабатывающих производствах — 674, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности — 553, транспортировке и хранении товаров — 528 организаций.

При этом активнее всего свежеиспечённые предприниматели осваивали сферу торговли — здесь было создано 2030 организаций — и строительство — 748.