Лондон, 8 ноября, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в $71 за баррель, свидетельствуют данные торгов 8 ноября.

Shminhe.com Нефть

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 2% — до $70,72 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки опускалась ниже уровня в $71 за баррель 16 августа 2018 года.

Аналитики отмечают, что нефть дешевеет на фоне новостей об исключениях из санкций США для крупнейших потребителей иранской нефти, а также о росте объёмов добычи в Соединённых Штатах и Саудовской Аравии.

В то же время Еврокомиссия сегодня резко повысила свой прогноз по средней цене на нефть Brent — до $75,1 за баррель в 2018 году, $80,6 за баррель в 2019 году. Ранее ЕК прогнозировала среднюю стоимость барреля Brent на уровне $67,7 и $63,9 соответственно.

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