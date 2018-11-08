* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Мосул, Ирак, 8 ноября, 2018, 23:13 — ИА Регнум. В иракском Мосуле в результате взрыва заминированного автомобиля погибли четверо человек, 8 ноября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Теракт был совершен вблизи кафе на западе Мосула. Четверо человек погибли на месте, ещё девять человек получили ранения и были госпитализированы.

Атака является первой после освобождения Западного Мосула от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2017 году.

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