Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2018, 22:56 — ИА Регнум. Новый год ростовчане и гости донской столицы смогут встретить у центрального входа в парк имени Горького. Здесь, как и предыдущие несколько лет, установят искусственную 20-метровую ёлку. Стоимость установки главного символа Нового года составит 750 тыс. рублей. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя иллюминация

Средства буду выделены из муниципальной казны. Исполнитель госконтракта, уложившись в указанную сумму, должен украсить деревья парка гирляндами, а площадки для городских праздников — иллюминацией. Кроме того, вдоль улицы Пушкинской подрядчик смонтирует не менее восьми светодиодных композиций «Елка».

ИА REGNUM напоминает, что Ростов-на-Дону к Новому году украсят жар-птицами, матрёшками и гжельской росписью. Новогоднее убранство преобразит город к 10 декабря. Демонтаж конструкций запланирован к 1 февраля 2019 года.

Ранее был объявлен аукцион на проведение работ по комплексному оформлению донской столицы стоимостью 9,6 млн рублей.