Белфаст, Великобритания, 8 ноября, 2018, 22:46 — ИА Регнум. Полиция Северной Ирландии задержала двоих мужчин, которые изображали членов расистской группировки ку-клукс-клан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возле мечети в пригороде Белфаста, 8 ноября передает агентство Associated Press.

Michael Casim Униформа Ку-клукс-клан

Двое ирландцев в возрасте 33 и 36 лет были арестованы по подозрению в разжигании ненависти и вражды, распространении экстремистской литературы, один из них — также по подозрению в незаконном хранении наркотических средств.

Полиция обратила внимание на подозреваемых после того, как фотографии мужчин в балахонах из простыней на фоне исламского молельного дома широко распространились в интернете.

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