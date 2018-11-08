Таллин, 8 ноября, 2018, 22:28 — ИА Регнум. Подавляющее большинство из прибывших в Эстонию за 2018 год иностранных работников прибыли в эту державу с Украины, сообщает 8 ноября пресс-служба МВД Эстонии.

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Среди приехавших с 1 января 2018 года в Эстонию 16,752 тыс. легальных гастарбайтеров насчитывается 12,485 тыс. граждан Украины.

«За первые десять месяцев 2018 года разрешение на краткосрочную работу в Эстонии было выдано 16,752 тысячи иностранцев. При этом граждане Украины получили 12,485 тысячи таких разрешений», — указано в сообщении пресс-службы.

При этом МВД Эстонии утверждает, что до конца текущего года количество легальных гастарбайтеров достигнет 22 тыс. человек, хотя по итогам 2017 года эстонскую экономику законно поднимали только 7,5 тыс. иностранцев.

Второе почетное место среди иностранных работников в Эстонии досталось гражданам Молдавии.

Стоит отметить, что в отчет эстонских правоохранителей не попали нелегальные гастарбайтеры, численность которых в Эстонии оценивается примерно в 10 тыс. человек.