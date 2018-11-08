Ефремов отреагировал на предложение лишить его звания заслуженного артиста
Москва, 8 ноября, 2018, 22:12 — ИА Регнум. Российский актер Михаил Ефремов прокомментировал инициативу лишить его звания «Заслуженный артист России». Об этом сегодня, 8 ноября, передает радиостанция «Говорит Москва».
Напомним, что Ефремов в эфире украинского радио заявил, что все, что сейчас происходит в России, — это «имперский морок и фантомные боли». Заявление Ефремова вызвало резкое осуждение в российском обществе.
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян предложил лишить Ефремова звания «Заслуженный артист России», так считает его поведение непатриотичным.
На это Ефремов ответил, что ему все равно.
«Мне по барабану», — сказал он.
Стоит отметить, что это уже далеко не первое антироссийские высказывание Ефремова. Так, летом этого года Ефремов в одном из интервью заявил, что для того, чтобы примирить Россию и Украину, нужно отдать Украине Крымский мост и 10−15 лет поставлять газ бесплатно.